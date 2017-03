Miguel Trauco se ha ganado con el paso de los partidos el respeto de la ‘Torcida’ del Flamengo. No siempre será un ‘avión’ en el ataque del equipo de Zé Ricardo ni tampoco un cerrojo en su banda izquierda, pero con el paso de los partidos y los minutos en cancha, el lateral izquierdo de la Selección Peruana comienza a coger ritmo de competencia extranjero al punto es titular indiscutible en su puesto y probablemente sea de lo más correcto en su zona en la presente edición de la Copa Libertadores. Al menos, de lo que se ha visto en las primeras dos semanas.



En la derrota ante la Universidad Católica en el San Carlos de Apoquindo, Miguel Trauco estuvo correcto en todo el encuentro y dejó que ningún cruzado le gane la ´raya´. Incluso, en el minuto 49 del partido, el exUniversitario tuvo una providencial salvado con un taco a ‘lo Ibrahimovic’, si podría decirse, puesto que usó el taco en una jugada en el aire para despejar un centro ‘venenoso’ que llegaba desde la derecha en ataque de los chilenos.



Después de ello, no hubo mayor incidencia por su banda y Trauco se sumó hasta tres cuartos de cancha en ataque. En el primer tiempo, le dio una asistencia en diagonal a Everton, quien mandó un centro que no llegó para ningún jugador del Flamengo. Del mismo modo, Miguel Trauco realizó un par de centros, que tampoco pudieron ser concretados por compañeros.



Los medios brasileños catalogaron su partido como regular y que si bien no fue tan bueno en el ataque como ante San Lorenzo, Trauco no defraudó y tampoco tuvo incidencia en el gol. En la pelota parada cuando llega de un lado del campo, el ex Unión Comercio siempre se ubica en la barrera, como se vio en el gol de cabeza de Santiago Silva. Trauco sigue mejorando en Brasil, no habrá sido victoria para su equipo, pero sí roce en el extranjero para él.



