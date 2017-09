Roberto Mosquera dejó entrever que dejaría el Wilstermann tras goleada ante River Plate.

Y ahora toca regresar a Cochabamba y dar la cara. Roberto Mosquera asumió la toda la responsabilidad de la goleada que sufrió su elenco, Jorge Wilstermann, a manos de River Plate por 8-0 por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El entrenador peruano reconoció la superioridad de los 'millonarios' y dejó abierta la posibilidad de dejar el comando técnico de los 'Aviadores'.

Impacto mundial: así reaccionó la prensa internacional tras la goleada histórica de River Plate

"Este es un momento duro. Estamos pagando el tributo de lo que significa el atrevimiento de venir a jugar acá. El tema no pasa por argentinos, chilenos o bolivianos, pasa por la idea del técnico y hemos jugado otro partido", dijo Mosquera en conferencia de prensa luego del encuentro.



Agregó: "Hoy día era imposible con River. Demostró una jerarquía tremenda y obviamente que los cuestionamientos vienen al técnico. Yo tengo que aceptar todo lo que diga la prensa, lo que se le ocurra; aceptar a media, porque cuando te hacen ocho goles estas desarmado: te has equivocado en el arquero, el banco y el médico".



Finalmente, sobre su continuidad en el Wilstermann, dejó entrever la posibilidad de que podría dejar al equipo boliviano, pero que esa decisión la tomará junto con la directiva del club.



"Yo tengo que asumir la responsabilidad y llegando a Cochabamba me juntaré con la directiva y conversaremos sobre nuestro futuro juntos", concluyó.