The Strongest vs. Independiente Santa Fe: juegan hoy por la fecha 1 de la Copa Libertadores por el grupo 2 en el estadio Hernando Siles. El duelo se jugará desde las 7:00 pm. (horario peruano) y será transmitido por Fox Sports.

El Tigre de La Paz recibirá a los colombianos con la moral alta, tras el triunfo contundente que le dio su clasificación a esta fase (5-0 contra Unión Española de Chile) y su última participación liguera, que se zanjó con una victoria por 3-1 ante el San José.



The Strongest vs. I. Santa Fe: horarios del partido



PAÍS HORA Perú 7:00 pm. Colombia 7:00 pm. Ecuador 7:00 pm. Bolivia 8:00 pm. Argentina 9:00 pm. Chile 9:00 pm.

Los dirigidos por Farías tienen respeto por su rival, pero confían en mantener el buen trabajo que les llevó a clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras dejar en el camino al Wanderers uruguayo y al Unión Española.



Es probable que Farías repita, con alguna variación menor, la alineación planteada ante el equipo chileno, con la dupla formada por el paraguayo-boliviano Pablo 'Pájaro' Escobar y el uruguayo Matías Alonso en la línea atacante.



También será titular el centrocampista Alejandro Chumacero, que ha brillado como goleador en las fases anteriores de la Libertadores. La duda estaría en la zaga, donde podrían alinear Julio César Pérez o Marvin Bejarano, quien se recupera de una lesión.



El Independiente Santa Fe, al mando del argentino Gustavo Costas, viene de empatar 0-0 contra el Patriotas y ocupa el quinto lugar de 20 en la liga colombiana.



Una plantilla de 19 jugadores ya se encuentra en La Paz, a sabiendas de que el The Strongest no solamente juega bien en la altitud, sino también fuera de La Paz, como lo ha demostrado en la fase de grupos de la Libertadores, según destacó hoy Gustavo Costas.



The Strongest vs. I. Santa Fe: posibles alineaciones



The Strongest: Daniel Vaca; Diego Bejarano, Luis Maldonado, Fernando Marteli, Marvin Bejarano o Julio César Pérez; Alejandro Chumacero, Raúl Castro, Diego Wayar, Agustín Jara; Pablo Escobar y Matías Alonso.



I. Santa Fe: Leandro Castellanos; Javier López, Carlos Henao, Héctor Urrego, Carlos Arboleda; Sebastián Salazar, Omar Pérez, Baldomero Perlaza, Leyvin Balanta, Johan Arango; y Jorge Obregón.

