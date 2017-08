Lanús intentará aprovechar su leve ventaja para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017 este martes cuando reciba el martes al boliviano The Strongest, que aspira a dar el impacto como visitante, en cotejo de desquite de octavos de final.



País Hora Perú 17:15 México 17:15 Ecuador 17:15 Colombia 17:15 Chile 18:15 Argentina 19:15 Uruguay 19:15

En el partido de ida, en los 3.600 metros del Hernando Siles de La Paz, los argentinos estuvieron muy cerca de quedarse con los tres puntos, ya que ganaba 1-0 desde la media hora, pero 'El Tigre' evitó una derrota casi condenatoria al empatar en tiempo de descuento.

Con este empate en la ida, Lanús solo necesita un triunfo ante The Strongest en su cancha al sur de la capital argentina por cualquier margen o un empate sin goles, ya que entonces cobrará doble valor el tanto anotado en La Paz.



Los bolivianos compiten en la copa desde la segunda fase, atravesando dos eliminatorias directas antes de acceder al Grupo 2, en el que se clasificó como segundo al rescatar un empate fuera de casa (1-1) ante el colombiano Independiente Santa Fe.

César Farías, el entrenador venezolano de The Strongest, no dudó en aceptar que "estamos con confianza. Este equipo jugó muchos partidos como visitante y lo hizo bien. Y Lanús no ha sido tan fuerte de local. Ahí radica nuestra confianza".



Lanús vs. The Strongest: posibles alineaciones

Lanús: Esteban Andrada - José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez - Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre - Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta

The Strongest: Daniel Vaca - Diego Bejarano, Fernando Marteli, Luis Maldonado y Marvin Bejarano - Raúl Castro, Walter Veizaga, Diego Wayar y Alejandro Chumacero - Pablo Escobar y Matías Alonso.