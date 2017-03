The Strongest vs. Santos juegan este jueves en el estadio Vila Belmiro por la segunda fecha del grupo 2 de la Copa Libertadores 2017. El partido, que será arbitrado por el argentino Nestor Pitana, se jugará a partir de las 19:45 de la noche (hora peruana) y será transmitido por la señal de FOX Sports.

Con tres puntos producto del 2-0 frente a Independiente Santa Fe y una gran campaña en las fases previas, el 'Tigre' va por todo en esta segunda jornada de la llave aunque consciente de la dificultad de medirse contra el tres veces campeón del torneo continental (1962, 1963 y 2011), que apenas logró arañar un punto en Lima contra el Sporting Cristal (1-1).



"Nuestra mayor virtud es jugar, salir con la pelota. Y vamos a mantener nuestro estilo, jugar de igual a igual, porque sabemos", dijo el martes el defensa boliviano Diego Bejarano, después del entreno en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé.



*Horarios del partido País Hora Perú 19:45 Brasil 21:45 Bolivia 19:45 Colombia 19:45 Argentina 21:45

El actual campeón boliviano llegó el lunes en la noche a Brasil con la intención de repetir la hazaña que logró el año pasado, cuando ganó 1-0 a domicilio al poderoso Sao Paulo en la fase de grupos de la Libertadores, después de 16 años sin sumar un punto en sus visitas al gigante latinoamericano.



Por ello, el técnico venezolano César Farías reservó al equipo titular en el partido del domingo del torneo local contra el Petrolero del Chaco (1-0) y confía en el liderato de su cerebral capitán, el paraguayo naturalizado boliviano Pablo Escobar, y del volante Alejandro Chumacero, el máximo goleador del torneo continental con seis goles.

También el Santos goleó el domingo al Sao Bernardo (4-1) en el campeonato paulista sin sus principales titulares, con una tripleta de Bruno Henrique y dos asistencias claves del colombiano Vladimir Hernández, que sueñan que eso les ayude a tener unos minutos el jueves.



Sin embargo, si el guión no cambia, Santos debería repetir su tridente en la delantera -Vitor Bueno, Copete y Ricardo Oliveira- con una duda mayor en la defensa ya que Cleber sigue con dolores en la rodilla.



"Sabemos que será un juego complicado. The Strongest es un equipo que juega al contraataque y más fuera de casa (...) Necesitamos tener tranquilidad para ganar y la fuerza de nuestros seguidores será fundamental", dijo el centrocampista Renato.



Santos quiere garantizarse una victoria en casa consciente de que, en el Grupo 2, la altitud le puede jugar malas pasadas: La Paz, cada del The Strongest, está a 3.600 metros sobre el nivel del mar y Bogotá, sede de Santa Fe, a 2.600.

Santos vs. The Strongets: alineaciones probables

Santos: Vladimir - Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Zeca - Renato, Thiago Maia, Lucas Lima - Vitor Bueno, Jonathan Copete y Ricardo Oliveira. DT: Dorival Júnior.



The Strongest: Daniel Vaca - Diego Bejarano, Luis Maldonado, Fernando Martelli, Marvín Bejarano - Alejandro Chumacero, Agustín Jara, Raúl Castro, Wálter Veizaga - Matías Alonso y Pablo Escobar. DT: César Farías.



