La Unión Española vs. Cerro EN VIVO: ambos equipos saldrán este martes a sellar su pase a la fase 3 de la Copa Libertadores. Los chilenos derrotaron en condición de visita la semana pasada (2-3) y saldrán por la clasificación a la siguiente instancia, pese al golpe que sufrieron este fin de semana, goleada 0-3 por el Colo Colo en el arranque del Clausura chileno.



Unión Española vs. Cerro: horarios en el mundo

País Hora Perú 7:15 p.m. Ecuador 7:15 p.m. Colombia 7:15 p.m. Argentina 9:15 p.m. Chile 9:15 p.m. Uruguay 9:!5 p.m.

"Hay que responder y demostrar que tenemos condiciones", dijo el argentino Martín Palermo, técnico del equipo chileno, en relación al partido con los charrúas, puntualizando que en la Libertadores su prioridad es pasar esta fase y llegar después a la fase de grupos.



En lo futbolístico, Palermo dijo que el goleador Diego Churín no jugó ante el Colo Colo "por prevención" y se manifestó confiado en la recuperación de su otro delantero, Carlos Salom, afectado por una contractura.



En caso de que alguno cause baja, se mostró confiado en los eventuales reemplazos: "Uno piensa que hay plantel para reemplazar porque creemos en todos y confiamos en tener variantes", sostuvo.



El Atlético Cerro, que comenzó con el pie derecho el Apertura uruguayo con un triunfo de 1-0 sobre el Rácing, viaja hoy a Santiago "con ilusión y ganas", según afirmó en la víspera su técnico, el colombiano Diego Barragán.



Con el defensa Ángelo Pizzorno en duda por un golpe recibido en el partido con Rácing, la plantilla tiene previsto un entrenamiento vespertino este lunes en la capital chilena y mañana afrontar el partido "con tranquilidad, decisión e inteligencia" para intentar dar vuelta la llave, de acuerdo con Barragán.



El Atlético Cerro está obligado convertir tres goles y mantener su valla invita para mantenerse en la Libertadores.



El ganador de este martes se enfrentará en la siguiente fase al vencedor de la llave entre el boliviano The Strongest y el uruguayo Wanderers.



Unión Española vs. Cerro: alineaciones probables



Unión Española: Diego Sánchez; Dagoberto Currimilla, Jorge Ampuero, Lucas Domínguez, Mario Larenas; Felipe Seymour, Pablo Galdames, César Pinares, Sebastián Jaime; Carlos Salom y Diego Churin. Entrenador: Martín Palermo



Atlético Cerro: Sebastián Britos; Rodrigo Izquierdo, Rodrigo Canosa, Angelo Pizzorno, Gianni Rodríguez; Richard Pellejero, Facundo Moreira, Felipe Klein, Jorge Rodríguez; Angel Luna y Maureen Franco. Entrenador: Diego Barragán.



Fuente: AFP