Cuando todos hablan de la altura en el mundo del fútbol, todos recodamos aquella frase de Óscar Ruggeri: “la pelota no dobla”. La palabra puede ser mezquina cuando hay golazos de larga distancia, aunque no puede haber discusión en el que ha marcado Alejandro Chumacero frente al Montevideo Wanderers en La Paz. El golazo tranquilamente puede ser el mejor de la Copa Libertadores como lo muestran los usuarios que lo subieron inmediatamente a YouTube.



►A lo grande: así fue la fiesta de Neymar por cumpleaños 25 con cracks del Barcelona



En el segundo tiempo del partido, un centro desde la izquierda llegó al área de Montevideo Wanderers para que la coja Chumacero y marque un golazo para The Strongest. Todo el equipo boliviano festejó con el seleccionado por la magnitud del tanto.



The Strongest se encuentra prácticamente clasificado a la fase 3 de la Copa Libertadores al haber ganado en Uruguay y tener una ventaja de dos goles en Bolivia.



La próxima semana se jugará la siguiente fase del torneo continental en donde también se encuentran clasificados Botafogo y Atlético Paranaense.



Deja el fútbol por los escenarios: Drenthe se retira del fútbol para dedicarse al rap

LEE TAMBIÉN: