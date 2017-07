Arsenal vs. Sport Recife: el cuadro argentino va con la difícil misión de revertir la derrota por 2-0 en el cruce de ida en Brasil, en el desquite de la segunda ronda de la Copa Sudamericana.



El conjunto albiceleste, que semanas atrás se salvó del descenso en el campeonato argentino, llega a este compromiso con una profunda renovación de su plantel, y en medio de los trabajos de pretemporada.



Horarios en el mundo Hora País Perú 5:15 p.m. España 12:15 a.m. Colombia 5:15 p.m. Ecuador 5:15 p.m. México 5:15 p.m. Argentina 7:15 p.m. Chile 7:15 p.m. Nueva York (E.E.U.U.) 6:15 p.m. California (E.E.U.U.) 7:15 p.m.

En contexto, Arsenal asoma con desventaja a este desquite, en el que no sólo está obligado a ganar por tres goles para no depender de otro resultado, y lo hará con poca competencia encima, a diferencia de Sport Recife, que está en plena disputa del 'Brasileirao', en el que ocupa el sexto escalón, más allá de que en la fecha pasada perdió por 2-0 con Palmeiras.



"Estamos bien. Tengo mucha ilusión de que vamos a ganar este jueves. Vamos a ser muy duros para los rivales, y el plantel está bien", evaluó Humberto Grondona, el director técnico de Arsenal e hijo de Julio Grondona, exvicepresidente de la FIFA y fundador del modesto club de Sarandí, en declaraciones a la radio AM 1050.



Para este cotejo, Grondona dispondrá los ingresos de varios refuerzos que se sumaron en este mercado de pases, a la vez que aguarda las habilitaciones del defensor Facundo Cardozo y del mediocampista Iván Bella, a los que también incluiría dentro de la formación titular.



Por el lado visitante, la duda está en el arco, ya que Agenor atajó en los últimos compromisos, pero Magrao, el arquero titular, parece haberse recuperado de una lesión y viajó junto con el plantel, por lo que el entrenador Vanderlei Luxemburgo evaluará a último momento quién estará bajo los tres palos en el sur bonaerense.



"Este encuentro va a tener un ambiente diferente de lo que fue el partido de ida. Arsenal seguramente intentará hacer su juego, buscando la victoria. Pero puedo asegurar que nuestro equipo está preparado y vamos con la idea de hacer un gran partido", consideró Luxemburgo.



El encuentro se jugará en el estadio Julio Grondona desde las 19H15 locales (22H15 GMT) del jueves y será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, secundado en las bandas por sus compatriotas Carlos López y Franchescoly Chacon.



El ganador de esta serie se enfrentará en los octavos de final con el vencedor de la llave que disputan Ponte Preta y el paraguayo Sol de América, con ventaja parcial de los brasileños, ganadores en el choque de ida (1-0).



Arsenal vs. Sport Recife: posibles alineaciones



Arsenal: Santillo; Velázquez, Curado, Monteseirín, Corvalán o Cardozo; Rolón, Ferreyra, Papa, Milo o Bella; Wílchez; Brunetta. Técnico: Humberto Grondona.



Sport Recife: Agenor o Magrao; Xavier, Durval, Ronaldo Alves, Sander; Patrick, Rithely, Everton Felipe, Mena; Diego Souza y André. Director técnico: Vanderlei Luxemburgo.



Fuente. AFP