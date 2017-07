Con nuevas figuras y el debut del entrenador colombiano Leonel Alvarez, Cerro Porteño de Paraguay recibirá este martes a Boston River de Uruguay por la segunda fase de la Copa Sudamericana.

PAÍS HORARIO Perú 05:45 p.m. Colombia 05:45 p.m. México 05:45 p.m. Ecuador 05:45 p.m. Venezuela 06:45 p.m. Bolivia 06:45 p.m. Chile 06:45 p.m. Paraguay 06:45 p.m. Uruguay 7:45 p.m. Argentina 7:45 p.m. Brasil 7:45 p.m.

El conjunto guaraní sumó recientemente al delantero argentino Diego Churín y al también atacante, el paraguayo Alfio Oviedo. El encuentro se disputará a partir de las 7:45 p.m. (hora peruana) en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.



De los dos, el primero que sería tenido en cuenta para entrar como titular es Oviedo en sustitución del veterano Nelson Haedo Valdez, en duda por golpes musculares, enviado a fisioterapia.



El "Ciclón de Barrio Obrero", uno de los más populares de Paraguay con el Olimpia, se prepara con todo para encarar el certamen sudamericano en consonancia con la próxima inauguración, en setiembre, de su flamante estadio, que tendrá capacidad para 43.000 espectadores.

El volante Rodrigo Rojas, motor del equipo, quedó descartado por lesión. También descansará por el mismo motivo el delantero Oscar Ruiz.



"La idea es situar a Cerro en el lugar que se merece, y ganar títulos, a eso venimos. Me gustan los procesos ganadores, queremos llevar a Cerro a lo más alto", expresó optimista su orientador, ex integrante de la selección de Colombia.



"Espero estar a la altura de esta responsabilidad, de esta presión. Siempre me gustó la presión", agregó el orientador.



El Boston River de Uruguay adelantó su viaje el domingo y se movilizó en el estadio del Sportivo Luqueño.



El cuadro verde y rojo, dirigido por Alejandro Apud, también se presenta con pretensiones de escalar en el torneo.



En la última fecha por el campeonato charrúa, el Boston, que ascendió a primera división en el 2016, cayó el viernes ante el Plaza Colonia 1-0.



Apud confirmó a su goleador Facundo Rodríguez en el ataque para hacer dupla con Federico Rodríguez.



Bajo las órdenes del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, las probables alineaciones son las siguientes:



Cerro Porteño: Antony Silva - Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Omar Alderete, Joel Jiménez - Jorge Rojas, Marcos Riveros, Silvio Torales, Josué Colmán - Alfio Oviedo y José María Ortigoza.



Boston River: Adrián Berbia - Nicolás Barán, Joaquín Pereyra, Guillermo Fratta, Enrique Etcheverry - Agustín Nadruz, Pablo Cepellini, Darwin Avila, Mauro Vila - Facundo Rodríguez y Federico Rodríguez.



AFP.