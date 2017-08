Estudiantes de la Plata vs. El Nacional de Paraguay: los guaraníes quieren imprimir un sello de equipo fuerte este miércoles (7:45 p.m. hora peruana) en la Copa Sudamericana cuando choquen ante el laureado cuadro argentino en la ida de los octavos de final. El pasado 2 de agosto frustró la sed de más glorias de otro grande del fútbol, el Olimpia local, al que eliminó en dramática definición por la segunda fase.



El cuadro ‘tricolor’ dirigido por Roberto "Tiburón" Torres no contará con uno de sus tradicionales goleadores, Adam Bareiro, para el compromiso con los albirrojos liderados por el técnico Gustavo Matosas, de reciente pálido paso por el popular Cerro Porteño de Asunción.



Horarios en el mundo País Hora Perú 7:45 p.m. Colombia 7:45 p.m. Ecuador 7:45 p.m. Argentina 9:45 p.m. Chile 9:45 p.m. México 7:45 p.m. Nueva York 8:45 p.m. California 5:45 p.m.

Torres tendrá a su disposición en el ataque al experimentado Fredy Bareiro, hermano de Adam, autor de uno de los goles que dejó fuera de combate a su ex club. Los "albos" llegan alzados para la brega después de la dura peripecia ante Olimpia al que venció en la revancha (por diferencia de goles) gracias a un penal dudoso cobrado por el árbitro brasileño Wilton Sampaio, en el último minuto del partido.

-

Salgueiro admitió que Estudiantes "es un equipo difícil" y advirtió que su equipo "tendrá que estar bien parado para no recibir goles y dejar la llave abierta para definir en la revancha en Buenos Aires".



La vuelta a Paraguay al frente del "Pincha" es como una revancha para Matosas quien también reconoció que su equipo "llega afinado para este partido". Este martes ordenó una movilización liviana en una cancha de la Conmebol, con sede en Asunción.



Bajo las órdenes del árbitro colombiano Wilson Lamouroux, asistido en las líneas por sus compatriotas Eduardo Díaz y Dionisio Ruiz, las probables alineaciones son las siguientes:



Nacional vs. Estudiantes de la Plata: alineaciones confirmadas



Nacional: Santiago Rojas - Carlos Bonet, Miguel Jacquet, José Canale, Rodrigo Rojo - Edgardo Orzusa, Jonathan Santana, Miguel Paniagua, Juan M. Salgueiro - Ariel Núñez y Fredy Bareiro. DT: Roberto Torres.



Estudiantes de la Plata: Mariano Andújar - Matías Catalán, Jonatan Schunke, Leandro Desábato, Lucas Diarte - Facundo Sánchez, Israel Damonte, Rodrigo Braña, Lucas Rodríguez - Gastón Fernández y Mariano Pavone. DT: Gustavo Matosas.