Independiente vs. Atlético Tucumán: los tucumanos diezmados visitarán este martes (7:45 p.m. hora peruana) al cuadro de Avellaneda con la intención de mantener la ventaja del 1-0 de la ida para ser el primer clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana.



El entrenador del 'Decano', Ricardo Zielinski, tendrá serios problemas para armar su equipo, con varias bajas entre jugadores lesionados y otros que no están habilitados para jugar en la Copa.



Horarios en el mundo País Hora Argentina 9:45 p.m. Perú 7:45 p.m. Colombia 7:45 p.m. México 7:45 p.m. Chile 7:45 p.m. Nueva York 8:45 p.m. California 5:45 p.m.

Franco Sbuttoni, David Valdez y Gabriel Risso Patrón ingresarán en la defensa ya que Nicolás Romat, Rafael García y Nahuel Zárate, titulares el viernes en la derrota por 2-0 ante Vélez en la segunda jornada de la Superliga argentina, no pudieron ser incluidos en la lista de buena fe para la competencia internacional. En el mediocampo estarán Dardo Miloc y Gervasio Núñez porque Gonzalo Freitas no puede jugar la Copa Sudamericana y Guillermo Acosta fue descartado por un desgarro.



Ismael Blanco volverá a ser el compañero de Luis Rodríguez en la delantera, como en el partido de ida.



Independiente, por su parte, no tiene jugadores importantes de baja pero sí varios en duda. El atacante Martín Benítez concentrará, pero es muy probable que no ingrese al campo porque sufre una distensión en la cara posterior del muslo derecho.



El defensa hispanovenezolano Fernando Amorebieta también es duda porque sufrió un golpe en su pie izquierdo el viernes en el empate 1-1 con Olimpo en la Superliga.



El que está recuperado de su lesión es el ariete Emmanuel Gigliotti, pero lo más factible es que espere su oportunidad en el banquillo.



El ganador de la serie se enfrentará en cuartos de final ante el Estudiantes de La Plata argentino o el Nacional paraguayo, que en la ida se impuso por 1-0.



Independiente vs. Atlético Tucumán: alineaciones probables:



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Fernando Amorebieta, Alan Franco, Nicolás Tagliafico; Gastón Togni, Ezequiel Barco, Walter Erviti, Nery Domínguez; Lucas Albertengo y Leandro Fernández. Entrenador: Ariel Holan.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; David Valdez, Yonathan Cabral, Franco Sbuttoni, Gabriel Risso Patrón; David Barbona, Rodrigo Aliendro, Dardo Miloc, Gervasio Núñez; Luis Rodríguez e Ismael Blanco. Entrenador: Ricardo Zielinski.



Árbitro: el uruguayo Andrés Cunha, asistido por sus compatriotas Miguel Nievas y Horacio Ferreiro.



Estadio: Libertadores de América, de la provincia de Buenos Aires, con capacidad para unos 52.000 espectadores