El modesto equipo colombiano Patriotas de Boyacá buscará dar una sorpresa histórica cuando este miércoles reciba, en la ciudad de Tunja, al poderoso Corinthians de Brasil en el juego de ida por la segunda ronda de la Copa Sudamericana 2017.

PAÍS HORARIO México 7:45 p.m. Perú 7:45 p.m. Colombia 7:45 p.m. Ecuador 7:45 p.m. Chile 8:45 p.m. Argentina 9:45 p.m. Brasil 9:45 p.m.

El conjunto boyacense participa por primera vez en un torneo internacional y tuvo un logro importante al superar en primera fase el Everton de Chile, pero derrotar al 'Timao' es un sueño que tiene visos de histórico.



"Estamos tranquilos, esto es fútbol y cualquiera le gana a cualquiera. Vamos a enfrentar un equipo fuerte con historia, pero confiamos en nuestro trabajo y nuestra fortaleza de locales y seguimos con la ilusión de seguir avanzando", dijo el técnico Diego Corredor.

Para este segundo semestre, el equipo de Boyacá reforzó su medio campo con la llegada del experimentado volante Rafael Robayo, quien jugó hasta diciembre pasado en Millonarios de Bogotá.



A Robayo se unieron el delantero mexicano Ulises Tavares, quien hace un semestre estuvo en La Equidad de Bogotá, y el atacante argentino Kevin Genaro, quien proviene de All Boys de Santa Rosa, de la cuarta división de Argentina.

"Me he preparado lo mejor posible por si el profesor me tiene en cuenta para el miércoles", dijo Tavares a medios locales.



La única baja destacada en el elenco de Corredor en relación con el plantel que se impuso a Everton es el mediocampista mexicano Uvaldo Luna, quien fue transferido al Atlas de su país.



Por su parte, Corinthians mantiene una gran campaña en el campeonato brasileño, en el que el fin de semana le ganó 1-0 al Gremio, con un gol del creativo Jadson, y aumentó su ventaja al frente de la tabla.



El Timao viajó a Colombia sin tres de sus habituales titulares los volantes Jadson y Maycon, y el delantero Jô, a quienes se les dará descanso.



Ante esta decisión técnica y para enfrentar los 2.800 metros de altura de Tunja, el conjunto brasileño tendría como reemplazos en el once titular a Marquinhos Gabriel, Kazim y Camacho.



La expectativa gira ante la presencia o no del lateral izquierdo Guilherme Arana, quien viajó con el grupo, pero estaría en el banco de suplentes.



"Hablamos (con el técnico Fábio Carille) y Moisés empezará a jugar", dijo Guilherme y añadió que "he dicho que estoy cansado y (el técnico) escogió a ahorrarme este juego".



El partido será dirigido por el árbitro paraguayo Mario Díaz, acompañado en las líneas por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar.



Patriotas Boyacá vs. Corinthians: alineaciones probables:



Patriotas Boyacá: Álvaro Villete - Julián Pretel, Danilo Arboleda, Óscar Cabezas, Nicolás Carreño - Raúl Loaiza, Larry Vásquez, Rafael Robayo, Omar Vásquez, Mauricio Gómez - Edis Ibargüen. DT: Diego Corredor.



Corinthians: Cássio - Fagner, Balbuena, Pablo, Moisés, Gabriel - Camacho, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Romero - Kazim. DT: Fábio Carille.