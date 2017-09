Racing Club vs. Corinthians por la Copa Sudamericana 2017: los brasileños buscará este miércoles (7:45 p.m. por FOX Sports) olvidar las recientes derrotas cosechadas en el Brasileirao ante el cuadro argentino, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará en Sao Paulo. El conjunto paulista vuelve a la competición continental como líder destacado en el Campeonato Brasileño, con siete puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, pero inmerso en un mar de dudas que intentará disipar ante los argentinos.



Horarios en el mundo País Hora Ecuador 7:45 p.m. Argentina 9:45 p.m. Perú 7:45 p.m. Colombia 7:45 p.m. México 7:45 p.m. Chile 9:45 p.m. Nueva York 8:45 p.m. California 6:45 p.m.

De los últimos cuatro encuentros disputados en el torneo doméstico brasileño, ha perdido tres. El último, el pasado fin de semana ante el Santos (2-0), en el tercer puesto, y los otros dos en casa ante rivales de la zona baja de la clasificación.



Para el partido ante el Racing Club, el técnico Fábio Carille tiene a su disposición a los centrocampistas Pedrinho, recuperado de una operación en la que se le retiraron las amígdalas, y Marquinhos Gabriel, de baja hace casi un mes y que también tuvo que pasar por el quirófano. No obstante, su reciente recuperación apunta a que será difícil que alguno de los dos medios forme parte del once inicial.



Por su parte, el adversario del equipo brasileño en los octavos de la Copa Sudamericana, el Racing se encuentra en medio de un proceso de reconstrucción tras una intensa actividad en el mercado de fichajes.



El club argentino dio salida a unos 20 jugadores y fichó a alrededor de una decena, una cantidad de cambios notables que por el momento está dando sus frutos en la liga de su país, donde marcha en cuarta posición tras las dos primeras jornadas.



Racing Club está previsto que este martes realice un reconocimiento del estado del terreno de juego del Arena Corinthians.



Los dos equipos se medirán en el partido de vuelta el 20 de septiembre en el estadio Presidente Perón, en la ciudad argentina de Avellaneda, por un puesto en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



Corinthians vs. Racing Club: alineaciones probables



Corinthians: Cássio; Fagner, Fabián Balbuena, Pablo, Marciel; Gabriel, Maycon; Jadson, Rodriguinho, Romero; Jô. Entrenador: Fábio Carille



Racing: Musso; Solari, Vittor, Barbieri, Lucas Orbán, Soto; González, Arévalo Ríos, Zaracho; López y Triverio. Entrenador: Diego Cocca.





Árbitro: El paraguayo Eber Aquino, auxiliado por Milciades Saldivar y Dario Gaona.



Estadio: Arena Corinthians, en la ciudad brasileña de Sao Paulo