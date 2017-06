Después de asegurarse su participación en la próxima Copa Libertadores, Racing Club recibirá este jueves al Independiente de Medellín por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.



PAÍS HORARIO Perú 7:45 p.m. México 7:45 p.m. Colombia 7:45 p.m. Ecuador 7:45 p.m. Chile 8:45 p.m. Argentina 9:45 p.m. España 9:45 p.m.

El equipo argentino accedió a esta instancia tras superar en la primera fase al Águilas Doradas, tras imponerse como local por 1-0 y empatar en Colombia por 1-1.



El delantero e ídolo del club Gustavo Bou no jugará porque fue recientemente traspasado al Tijuana mexicano.



El arquero Juan Musso y el delantero y capitán Lisandro López no se entrenaron junto a sus compañeros porque no se encuentran totalmente recuperados de sus lesiones y también se perderán el partido del jueves.



Tampoco están en óptimas físicas el defensa Matías Escudero y el centrocampista Braian Álvarez.

El Deportivo Independiente Medellín llegó a Argentina este lunes con una delegación compuesta por 18 futbolistas.



Entre ellos se destacan el centrocampista Daniel Cataño y el volante Édison Toloza, recientes fichajes del club.



El lateral derecho Elacio Córdoba se quedó en Colombia para recuperarse de una lesión, al igual que el centrocampista Yairo Moreno, el delantero Juan Fernando Caicedo y el lateral Sebastián Macías.



Será el primer partido del tercer ciclo del entrenador Juan José Peláez, que sustituyó al argentino Luis Zubeldía.



El Independiente Medellín llegó a esta instancia de la Copa Sudamericana por haber sido tercero en el Grupo 3 de la Copa Libertadores con 9 puntos, detrás del River Plate argentino (13) y el Emelec ecuatoriano (10) y delante del Melgar peruano (3).



Racing Club y el Deportivo Independiente Medellín se enfrentaron en la Libertadores de 1967, en partidos de ida y vuelta, con dos triunfos de 'la Academia', que ganó el torneo de ese año.

Racing Club Independiente de Medellín: alineaciones probables:



Racing Club: Gastón Gómez; Iván Pillud, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Leandro Grimi, Emanuel Insúa; Diego González, Luciano Aued, Marcos Acuña; Pablo Cuadra y Lautaro Martínez.



Independiente Medellín: David González; Andrés Mosquera, Hernán Pertuz, Juan Saíz, Juan Camilo Saiz; Didier Moreno, Jonathan Lopera, Luis Carlos Arias, Édinson Toloza; Christian Marrugo y Leonardo Castro.