Universidad de Chile vs. Corinthians EN VIVO: el ‘Timao’ inicia este miércoles su andadura en la Copa Sudamericana 2017 con la obligación de lograr una actuación convincente que sirva para calmar los ánimos en el segundo club más popular de Brasil tras un inicio de temporada muy irregular.



La llegada del desconocido Fábio Carille al banquillo del Corinthians no ha dado por el momento los resultados esperados y la afición ya ha mostrado en varias ocasiones esta temporada su disconformidad con el juego del equipo en partidos del Campeonato Paulista y de la Copa de Brasil.



Horarios en el mundo Hora País Chile 9:45 p.m. Perú 7:45 p.m. Argentina 9:45 p.m. Colombia 7:45 p.m. Ecuador 7:45 p.m. Washington DC. 8:45 p.m. México 7:45 p.m. Brasil 9:45 p.m.

El 'Timao', con problemas económicos y sumergido en una crisis institucional, espera tener una buena actuación en la Copa Sudamericana que le permita hacer caja y evitar así tener que desprenderse de sus mejores jugadores, como ha sucedido en los dos últimos años, lo que ha debilitado el potencial del equipo.



Precisamente una de las estrellas del Corinthians, el lateral derecho internacional Fagner, no podrá jugar al cumplir una suspensión de dos partidos que le impuso la Conmebol por haber sido expulsado el año pasado en la Copa Libertadores.



Su lugar lo puede ocupar el joven Léo Principe, quien poco a poco está ganando espacio en el primer equipo corinthiano. Volerá al equipo el medio Rodriguinho, baja en el último partido por problemas musculares.



En el lado chileno, la principal baja será el lateral internacional Jean Beausejour, quien no se recuperó de una contractura en la pierna derecha que sufrió en el empate ante el Universidad de Concepción.



Su lugar en la banda izquierda probablemente será ocupado por Franz Schltuz, según dejó ver el técnico Guillermo Hoyos en el entrenamiento del lunes en Chile.



La plantilla del Universidad de Chile reconoce que la baja del lateral puede afectar el desempeño del equipo en Sao Paulo. "Es una baja tremenda, nos va a afectar en este partido porque tiene experiencia para regalar y sin él nos resentimos. En estos partidos aflora su capacidad", aseguró el portero y capitán del equipo chileno, Johnny Herrera.



En la delegación esperada este martes en Brasil fue incluido el exinternacional David Pizarro, a quien Hoyos ha estado utilizando como 'refresco', en los segundos tiempos, en el torneo local.



Corinthians vs. Universidad de Chile: posibles alineaciones:



Corinthians: Cássio; Léo Principe, Pablo, Balbuena, Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Ángel Romero, Rodriguinho; Jadson y Jo. Entrenador: Fábio Carrile



Universidad de Chile: Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Christian Vilches, Gonzalo Jara, Franz Schultz; Lorenzo Reyes, Gonzalo Espinoza, Gustavo Lorenzetti: Iván Rozas, Felipe Mora y Sebastián Ubilla Entrenador: Guillermo Hoyos



Árbitro: El argentino Darío Herrera, asistido en las bandas por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Ariel Scime.



Estadio: Arena Corinthians de Sao Paulo