El reloj marca las tres de la tarde en Wuhan (China), mientras que en Perú, siendo las dos de la madrugada, todos están o se encuentran a punto de acostarse. En el país asiático, una llamada telefónica de la ciudad de Lima sorprende a Marcelo Martins, el mejor jugador boliviano de la última década. El delantero no conoce el código, solo atina a responder tratándose de alguien del extranjero para luego contestar - haciendo hincapié - sobre las razones de un medio peruano para comunicarse con él, dadas las diferencias horarias entre ambos países.



El goleador del altiplano está jugando en China desde hace dos años. En su primer equipo, Changchun Yataí, marcó 22 goles y en esta temporada, en el Wuhan Zall Football Club de la Segunda División, lleva siete tantos en 10 encuentros. Imparable pese al nivel de un campeonato que trata de reflotar al nivel de las ligas europeas.



Ya en lo que respecta a las Eliminatorias, Martins confesó a Depor que los duelos ante Perú siempre tienen un significado especial para él, pues ante la bicolor hizo su debut oficial hace 10 años en un amistoso que se disputó en el Monumental. Ahora, a sus 30 años, Martins posee el honor de ser el jugador más caro de la historia boliviana (14 millones de euros del Cruzeiro al Shaktar Donetsk) y, a menos de un mes y medio por disputarse, Martins habla de la previa del encuentro por las Eliminatorias, del TAS y también del juego de la Selección Peruana.



¿Cómo analizas el partido entre Perú vs. Bolivia?

Ante Perú, siempre intentamos hacer buenos partidos tanto en La Paz como en Lima. Ahora no será la excepción. Los nuevos jugadores querrán dejarlo todo para retribuirle la confianza a Mauricio Soria. Pese a que nosotros no peleamos por una clasificación, luchamos por querer mejorar tácticamente y mostrar una identidad a corto plazo en donde se nos vea como una selección más competitiva. Ese es el objetivo.



Los equipos bolivianos están dando la hora en la Libertadores como la Sudamericana. ¿A qué se debe ese crecimiento?

​La Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a pesar de sus problemas, se preocupan en que los equipos se vuelvan más competitivos. Esas cosas son las que le gustan al profesor Mauricio Soria, puesto que es un técnico muy exigente en el aspecto táctico. Esperamos que en lo colectivo nos entendamos muy bien para hacer un gran partido frente a Perú y también sacar un resultado positivo contra a Chile en La Paz.

Perú tendrá tres bajas importantes, siendo Paolo Guerrero la más importante de todas. ¿Consideras que se libraron un peso enorme tras la ausencia de nuestro goleador?

Paolo es un jugador peligroso que saca la cara por su país en todos los partidos. Es una pérdida grande para cualquier equipo, pero yo creo que tienen un entrenador capaz de armar un buen equipo. Tienen grandes jugadores, que juegan bastante bien y han crecido mucho en estos últimos años vienen mostrando un buen fútbol.



¿Qué es lo que más te preocupa de Perú?

Que han crecido bastante en lo que se refiere al orden táctico. Ustedes saben a lo que juegan. Nosotros iremos concentrados.

Sobre el TAS y el tema de los puntos en discusión por la mala inscripción de tu compañero Nelson Cabrera, ¿cuál es tu opinión al respecto?

Los puntos se deben ganar en cancha y no en un escritorio. Solo queda esperar que nuestros dirigentes solucionen ese tema, pues nosotros solo tenemos que prepararnos para hacer un buen partido.

¿Les preocupa el posible regreso de Farfán y Zambrano a la Selección Peruana?

Siempre preocupará el regreso de jugadores de experiencia. Farfán y Zambrano llevan años jugando en Europa y son reconocidos como Paolo Guerrero. Independientemente de eso, como te lo dije antes, nosotros vamos a enfocarnos en hacer un gran partido concentrándonos en el aspecto táctico.



¿Por qué te alejaste de la selección boliviana?

En ningún momento, renuncié a la selección. Renuncié al trabajo del extécnico Julio César Baldivieso. Ahora que él no está pude volver y estoy muy feliz. Con Mauricio Soria me entiendo perfectamente. Las cosas cambiarán a su mando. El antiguo entrenador Guillermo Hoyos también hacía un buen trabajo. Tenemos mucha fe en el cambio del fútbol boliviano y queremos mostrarlo en las próximas competiciones a futuro.

¿A qué se debió tu éxito en Brasil?

Al principio me ayudaron. Yo era muy flaco y con el tiempo pude ganar más masa muscular con los entrenamientos. No tenía mucha fuerza y tuve que trabajar mejor la parte técnica y lo que necesitaba para ser un buen delantero. Me adapté a Brasil porque mi papá es brasileño y me inculcaba algunas cosas. Gracias a los años que pasé en el Brasileirao, pude conquistar grandes cosas.

¿Por qué crees que Paolo Guerrero no ha conseguido lo que tú lograste en Brasil? ¿Qué le sucedió?

Paolo estuvo bien adaptado al principio cuando militaba en Corinthians. Sao Paulo es una ciudad muy linda. Ahora está en Rio De Janeiro, militando en el Flamengo, equipo muy fuerte. Tiene la mejor hinchada de Brasil, donde te exige mucho y es normal que cuando no metes goles, te pueden criticar. Paolo es un jugador que tiene mucha experiencia y posee una enorme calidad en lo que se refiere a hacer goles. Ahora ya se siente mejor y está adaptado al Flamengo. Considero que de aquí para adelante, todo le irá muy bien.

¿Cuál ha sido lo más complicado de tu paso por el fútbol chino?

No es fácil el inicio. China es un país muy diferente a lo que los sudamericanos estamos acostumbrados a vivir. Tienen una cultura muy rica. A mí me encanta y eso hace que uno se pueda sentir más seguro en cancha. La rápida adaptación que he tenido me ha ayudado para mostrarme y desarrollar un buen fútbol.

Se especula que Paolo Guerrero tendría una oferta del fútbol chino, ¿tú que le recomendarías a él?

Yo creo que cada uno tiene sus propias decisiones sobre lo que quiere en su carrera como futbolista. Él tiene que mirar lo que desea en estos momentos. Si quiere quedarse en Flamengo o desea cambiar de aires y venir a China. Es una decisión muy personal.



¿Cómo podrías describir la Superliga China?

Está creciendo de manera impresionante. El nivel futbolístico está creciendo cada temporada y eso se refleja en un campo de juego. No tengo dudas que acá en algunos años, China va a ser potencia y será una de las ligas más competitivas. Esperemos esto les pueda servir a su selección porque ese es el objetivo que ellos tienen.

¿Cómo fue esa experiencia de compartir camerino en Werder Bremen con Claudio Pizarro?

​Tengo muy buenos recuerdos de haber jugado junto a él y otros grandes jugadores que brillaron en Europa. No fue fácil estar ahí. Pizarro en el día a día fue muy importante para mí, pues veía como trabajaba en el gimnasio y los entrenamientos. Las cosas le salían muy bien dentro de la cancha. Siempre lo miré como un ejemplo intentando repetir y hacer lo mismo que hacía.