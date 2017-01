Cristiano Ronaldo: la burla que le hacen a su hijo y lo que le aconseja

Al pequeño hijo de Cristiano Ronaldo, de seis años, lo molestan en el colegio con respecto a un posible enfrentamiento entre su padre con Lionel Messi. Así lo contó el propio ‘CR7’ en una entrevista con la televisión egipcia. “Tu papá no es buen jugador, hay otros que es mejor que tu papá”, contó el portugués con respecto a lo que le dicen a su hijo Cristiano.

“Por supuesto que va a vivir momentos de adversidad, hay gente que tiene envidia. Él sabe lidiar con eso. Es un niño listo, como su padre. A menudo le digo que sea educado y sea el mismo. Lo más importante es la educación y lo feliz. Si le doy una buena educación, crecerá bien. Eso es algo que puedes controlar”, contó el delantero del Real Madrid.

En otra parte de la entrevista, Cristiano Ronaldo indicó que le gustaría que su hijo sea futbolista, aunque se trata de un gran reto, pese a que tiene los genes. “No es fácil. No lo voy a presionar. Empujaré un poquito para que sea futbolista (arquero no), pero él será lo que quiera ser. Eso no me preocupa”, agregó el ganador del Balón de Oro.

Real Madrid enfrentará el miércoles al Sevilla por el duelo de ida de octavos de final de la Copa del Rey en donde posiblemente Cristiano Ronaldo sea titular en el Santiago Bernabéu.

