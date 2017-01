De la ausencia de Lionel Messi y los demás cracks del Barcelona en la gala de los premios The Best se ha dicho mucho. La mayoría de comentarios han sido críticas y se ha tomado como una falta de respeto a la FIFA y a los aficionados no presentarse a la una ceremonia de tal envergadura.

Sin embargo, lo que muchos no recuerdan, o prefieren no hacerlo, es que Cristiano Ronaldo tampoco estuvo en la gala que organizaron la FIFA y France Football en el 2012. El portugués no tenía forma de ganar el premio, igual que Messi el lunes, así que no quiso presentarse en Zúrich.

Gianni Infantino junto a Cristiano Ronaldo en la premiación al mejor futbolista de 2016. (Getty Images) Gianni Infantino junto a Cristiano Ronaldo en la premiación al mejor futbolista de 2016. (Getty Images)

"Yo hago lo que el club me manda hacer y obviamente intento estar siempre presente, como he estado todos los años. Los próximos años si estoy nominado vendré también", respondió Cristiano Ronaldo en el programa 'El Larguero'.

Pese a responsabilizar al Real Madrid, Cristiano Ronaldo no ocultó que en su día no ha dudado en felicitar a Leo Messi por algún premio que haya ganado. "Cuando él ha ganado otros Balones de Oro yo sí le había felicitado pero él no ha estado aquí hoy", respondió.



