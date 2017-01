Cristiano Ronaldo ganó el 'The Best': los mejores memes de la ceremonia de la FIFA

La impresionante cadena de éxitos de Cristiano Ronaldo continuó el lunes cuando la FIFA lo premió como el mejor futbolista del año, la cuarta vez que el portugués consigue este galardón.



Cristiano Ronaldo fue elegido como The Best: el portugués es el mejor jugador del mundo



Campeón de Europa con su club Real Madrid y con la selección portuguesa durante 2016, Cristiano era el amplio favorito para llevarse el premio, por encima del argentino Lionel Messi y del francés Antoine Griezmann.



La ceremonia en Zúrich representó la primera ocasión que el organismo rector del fútbol mundial entrega el trofeo denominado The Best. El cambio llega después que la FIFA separó sus premios respecto de la revista France Football, que sigue entregando su prestigioso Balón de Oro y que nombró en diciembre como ganador precisamente a Cristiano.



Messi supera al portugués por 5-4 en su viejo duelo por el principal galardón individual de la FIFA.



Fuente: AP



Cristiano Ronaldo: cómo reaccionaron sus fans en The Best y sus fotos con novia y Ronaldo Jr

