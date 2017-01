Cristiano Ronaldo: el mensaje envenenado de Luis Enrique por creerse 'The Best' en Zúrich

Cuando Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio el nombre de Cristiano Ronaldo como el ganador del primer The Best de la historia, el portugués dijo en su discurso que se lo merecía por que "era el mejor". Egocentrismo puro.

Semejantes palabras no fueron indiferentes a Luis Enrique, que aunque dijo que no vio la gala del premio que la FIFA organizó en Zúrich, logró enterarse por otros y calificó la coronación de Cristiano Ronaldo como un show más de TV.

“Tengo mucha suerte, no he visto la tele en una semana. Me privo de ver algunos shows que me cuentan”, dijo el técnico del FC Barcelona bajo una leve sonrisa sobre Cristiano Ronaldo en la rueda de prensa previo al partido ante el Athletic por Copa.

Por otro lado Luis Enrique dio su apoyo a los jugadores para no acudir a la gala de la FIFA y defendió la postura del Barcelona ante las últimas polémicas arbitrales.



