Cristiano Ronaldo recibió premio The Best y el público imitó su tradicional grito [VIDEO]

No pasó como en otras ocasiones. Cristiano Ronaldo prefirió no hacer su tradicional grito "Siiiu" en la ceremonia de The Best, organizado por la FIFA. Pero eso no evitó que eso se escuche en el salón de Zürich este lunes.



Cristiano Ronaldo ganó el 'The Best': los mejores memes de la ceremonia de la FIFA



El portugués fue elegido, por cuarta vez en su carrera, el mejor jugador del año. Cuando escuchó su nombre, le dio un beso a su novia Gorgina Rodríguez, se paró y fue a recibir su premio al escenario



Cristiano Ronaldo agradeció a sus compañeros de Real Madrid y la Selección de Portugal, al mismo tiempo que reconoció que fue "el mejor año de su carrera". Al final, cuando todos pensaban que haría el grito peculiar, se contuvo.



Dejó que el festejo lo realicen los presentes en la gala, entre los que destacaban sus amigos en el conjunto merengue. La escena terminó con las sonrisas del público.



Premio Puskas FIFA 2016: Mohd Faiz Subri anotó el mejor gol del año



LEE TAMBIÉN...