Diego Maradona se reunirá el lunes en Suiza con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para abordar la crisis en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que corre riesgo de ser desafiliada, según dijo al diario deportivo Olé.



"El 9 de enero voy a hablar otra vez con Infantino, quien en Dubai me dijo que está muy caliente (furioso) con todo este asunto", dijo Maradona en un reportaje publicado este sábado.



La AFA está intervenida por una Comisión Normalizadora de la FIFA y sumergida en una crisis institucional y económica en medio de una disputa de poderes entre el gobierno, los clubes grandes y los chicos, con amenaza de huelga, una situación que colmó la paciencia de la FIFA.



Diego Maradona Diego Maradona

"Si tiene que desafiliar a Argentina, a Infantino no le va a temblar el pulso", adviritó Maradona para quien el presidente de la FIFA "tiene los huevos rotos" con la crisis en la AFA.



El fútbol argentino "hoy está en la puerta de quedar afuera de toda competencia mundial, la cosa pinta muy mal", aseguró el exDT de la selección argentina y campeón en 1986.



Maradona confió que Infantino reprueba la actuación de la Comisión Normalizadora al frente de la AFA.



"Me dijo que (Primo) Corvaro (enviado de la FIFA) se equivocó en elegir a la gente que puso. Y tuvieron influencia Fernando Marín (responsable de Fútbol para Todos) y el presidente argentino Mauricio Macri quienes hicieron una Comisión 'Desorganizadora' que no entiende nada", dijo.



Fuente: EFE

LEE TAMBIÉN...