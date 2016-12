Para muchos es el nuevo de Messi de Argentina. Para otros se trata del futuro de la Juventus o de un crack que alistaría maletas en los próximos años para vestir una camiseta mucho más grande en el fútbol. Paulo Dybala es un delantero del interés de varios equipos, tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros –que pretende ser renovada- y ahora una publicada una foto en su cuenta de Twitter que ha generado bastante interacción.

“He fallado más de nueve mil tiros en mi carrera, he perdido más de 300 partidos, 26 veces he fallado el gol de la victoria He fallado una y otra vez en mi vida y por eso he triunfado”, puso el delantero de la Juventus en un mensaje que publicada este sábado en la mañana.

Como se recuerda, cuando Michael Jordan era el mejor basquetbolista del mundo en los Chicago Bulls de Phil Jackson, el escolta realizó un comercial con un mensaje como el de Dybala. ‘Su Majestad’, como es conocido en el mundo del básquet, falló bastantes tiros en el último segundo, pero igual siempre terminaba con el título de la NBA.

Dybala apenas tiene 23 años y se encuentra en Argentina en donde les ha dado bastantes alegrías a los más chicos con regalos que ha sorprendido a más de uno. Un crack.

La comparación de Dybala con Michael Jordan