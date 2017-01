Eduardo Vargas confronta a la policía de Chile tras abuso contra familiares

Ha sido un mal comienzo de Eduardo Vargas en el 2017. No es precisamente futbolístico, pese a que no ha tenido un buen inicio temporada del atacante chileno en el Hoffenheim, sino por hechos que lamentablemente pueden sucederle a cualquier por un acto de confusión o simplemente por un abuso policial. No solo pasa en el Perú, también en Chile, como ha podido revelar el delantero a través de su cuenta de Instagram.

“Los pacos de Quintero no pueden hacer esto. Uno a ellos no los puede ni mirar feo y esto no se va a quedar así. Toda la gente de Quintero que vio esto y grabó a mis primos y hermano pueden contactarse conmigo para que me envíen el video. Por favor, se los agradecería mucho”, comentó Vargas en cuenta hacia todos sus seguidores.

La publicación del chileno ha generado más de 18.5 mil ‘Me Gusta’ y más de mil comentarios en favor hacia un jugador que ha visto con sus familiares en la región de Valparaíso.

Eduardo Vargas ha marcados dos goles en 29 encuentros oficiales con el Hoffenheim en la Bundesliga. Definitivamente, no es el delantero que juega al mando de Pizzi.

Ver la publicación en Instagram:

