El domingo pasado Barcelona venció 3-0 a Las Palmas por la fecha 7 de La Liga Santander. El Camp Nou lució completamente desolado debido a la decisión de la dirigencia azulgrana de jugar a puertas cerradas como medida de reclamo tras los incidentes en el referéndum por la independencia de Cataluña.

Lamentablemente los más vistoso del partido no fue el juego. El programa 'El Golazo de GOL' aseguró que Aleix Vidal le había dicho a Busquets en el túnel previo a salir al campo de juego que dedicaría un gol "a la Guardia Civil", desatando la furia del defensor azulgrana a través de su perfil en Instagram.

► Con él no es: Hummels negó que le 'haya hecho la camita' a Ancelotti en Bayern Munich



"BASTA YA!! Con respecto a la noticia y vídeo que acabo de ver y leer quiero desmentirlo por completo. Soy catalán y con orgullo y estoy en contra de cualquier tipo de violencia sea en la ciudad que sea. Mi comentario fue el siguiente: "Si marco un gol, se lo dedicaré al guardia de ahí" (y no "a la Guardia Civil"), explicó Vidal.

Al parecer no sería la primera vez que atacan al defensor azulgrana: Siempre que se ha mentido sobre mí en la prensa me he mantenido al margen, no he hecho nada y lo he dejado pasar, pero esto ya no se puede permitir. Han sobrepasado los límites solo para tener noticias que dar y rellenar", agregó.