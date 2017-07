Alexis Sánchez quiere un equipo de Champions, su agente lo ofrece al Real Madrid y le dice ¡no!

Alexis Sánchez desea continuar su carrera en un equipo que pelea la Champions League y lamentablemente el Arsenal ha descendido a puestos de Europa League. No era lo que pretendía el delantero chileno, quien solo se encuentra deseoso de competir y luchar por títulos en los años que le quedan en la élite del fútbol de Europa. Por ello, semanas atrás, el propio Alexis le comunicó a la entidad ‘gunner’ que podría verse separado del proyecto de Arsene Wenger, pese a la contratación de jugadores como Lacazette.



De acuerdo al diario Express, Fernando Felicevic habría ofrecido a Alexis, quien pasa sus vacaciones en Chile, al Real Madrid. Enterado de la propuesta de su agente, el ‘Niño Maravilla’ le habría comunicado que no desea jugar en el Santiago Bernabéu por su pasado en el Barcelona como el hecho de que no tendría cupo al estar la ‘BBC’.



Real Madrid no vería con malos ojos el refuerzo de Alexis Sánchez si es que Álvaro Morata termina yéndose del club. No obstante, el chileno desea tener minutos y ser titular indiscutible, algo que no puede ofrecerle el club blanco con jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema. Y encima todos muy queridos por Zidane.



Alexis Sánchez continúa a la busca de equipo, así como el Arsenal pretende retenerlo con el proyecto para la próxima temporada. El último interés es Thomas Lemar, mediocentro por el cual pretender pagar hasta 90 millones de euros, según medios ingleses.



