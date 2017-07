Álvaro Arbeloa: "No quería jugar en China o Estados Unidos. No juego por dinero."

Gerard Piqué y Álvaro Arbeloa han tenido la suerte que pocos futbolistas tienen: jugar en los mejores equipos del mundo y defender a la selección de España. Sin embargo, ambos han protagonizado numerosos encuentros negativos, los cuales han sido seguidos por todos los amantes del fútbol.

Después de la despedida de Arbeloa del Real Madrid, el lateral volvió a aparecer para dar su apreciación sobre la actualidad del fútbol, donde Piqué, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron temas obligados.

Sobre Piqué no dijo mucho, mas sí fue conciso. "No me iría a comer con Piqué", aclaró. Sus múltiples discusiones parecen no tener arreglo.

El lateral español también habló sobre la posibilidad de ir a otro país a jugar. "No quería jugar en China o Estados Unidos. No juego al fútbol por dinero. He sido honesto conmigo mismo", indicó.

Por último, el español habló sobre el presente de Cristiano Ronaldo. "Hay que esperar a que Cristiano hable. Que se tome su tiempo. No me cabe duda que va a decir que sigue en el Madrid", finalizó.