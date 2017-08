Cuando todo el mundo pensaba que Andrés Iniesta sería jugador del Barcelona para toda su vida, el propio volante español se ha encargado de poner en duda su futuro luego de una entrevista que ha dado este domingo en el diario 'El País'.

El crack del FC Barcelona indicó que todavía no ha renovado contrato con su club de toda la vida y ya no está tan seguro de hacerlo. De esa forma, el próximo año podríamos ver al 'Cerebro' vistiendo los colores de otro equipo.



"De hecho, no he renovado todavía... He experimentado muchas sensaciones que desconocía pero creo que son normales. Es un escenario que hace tres años seguramente nunca me podía haber imaginado... Digamos que me planteo el futuro cuando antes no lo hacía", explicó Iniesta.

"Tengo claro que en este club nunca se puede perder el respeto hacia personas que han dado la vida por estos colores. No se debería perder y a veces puede llegar a dar la sensación de que sí", agregó el capitán del Barcelona sobre la relación que lleva en el club.