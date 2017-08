Ángel Di María al Barcelona: la conversación de Valverde con Emery sobre su fichaje

Di María se acerca al Barcelona. Tras la confirmación del fichaje de Kylian Mbappé al PSG, el argentino estaría a punto de irse al Barcelona para no chocar con el ‘Fair Play Financiero’. La llegada de dos estrellas como Neymar y el francés del Mónaco obliga a los parisinos a desprenderse del futbolista argentino, concentrado para las Eliminatorias de Rusia 2018. ¿Y cómo así? Tras una relevación de la cámara de Deportes Cuatro en España.



En el video puede verse como Ernesto Valverde como Unai Emery hablan acerca de los fichajes de esta temporada. El técnico del PSG le indica al de Barcelona que no se creía que Neymar terminase fichando por 222 millones de euros, pero finalmente lo hizo. A ese modo, indicó que cuando el jugador quiere irse y los representantes negocian, todo puede pasar.



Barcelona, quien aún no anuncia ningún fichaje al cierre de mercado de pases, negocia por Philippe Coutinho y ahora con más posibilidades sobre Ángel Di María.



Por primera vez desde 2013 (Gareth Bale, Neymar) y 2014 (James Rodríguez, Luis Suárez), la Liga ha vuelto a las grandes maniobras en el mercado. En ello ha tenido mucho que ver la inyección de los 222 millones de euros al Barça por Neymar, que ha impulsado al equipo catalán a sondear el mercado para curar la herida del zarpazo.



El Barça consiguió así incorporar al joven francés Ousmane Dembélé (105 millones de euros al Borussia Dortmund), al brasileño Paulinho (40 millones de euros al Guangzhou) y sueña con atraer a última hora a otro brasileño, Philippe Coutinho (Liverpool), antes de que el viernes termine el mercado en el fútbol español.



En el Real Madrid, sin embargo, primó la estabilidad. El equipo merengue pagó 40 millones de euros para asegurarse a la joven promesa brasileña Vinicius Jr (17 años, Flamengo), que llegará en 2018. El lateral Theo Hernández (Atlético, 26 millones de euros) y el mediocampista Dani Ceballos (Betis, 18 millones) completan el plantel del campeón de Europa, que

La Selección de Japón escribió su nombre en el Mundial Rusia 2018. (Getty / AFC)