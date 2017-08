Primero fue una publicación que llegó a través de ‘hackers’ y luego la confirmación que llegaría de parte de medios españoles. Ángel Di María está cerca del Barcelona, se habla de 50 millones de euros por el pase del futbolista argentino y un hueco para el PSG para evitar el ‘Fair Play Financiero’ que lo puede aquejar tras la venta de Neymar. Di María fue titular en todos partidos del cuadro francés, pero la caja como el nivel de los competidores, no haría que los jeques árabes vean con malos ojos la salida del ex Real Madrid.



PSG apenas ha vendido por Matuidi por 20 millones de euros y se habla de que debería vender a tres jugadores más en la presente temporada. ¿Di María sería uno de ellos? Ante la negación del Borussia Dortmund como Liverpool por las fichajes de Dembélé como Coutinho, Barza busca jugadores para poder competir con el Real Madrid en la presente temporada.



A pesar de las malas relaciones entre el PSG y el Barcelona tras el 'caso Neymar' y la posterior demanda del club blaugrana ante la FIFA, la realidad es que la entidad francesa necesita desprenderse de futbolistas para aligerar fichas y ha visto con buenos ojos la posibilidad de traspasar a Di María. No hay que tirar negocios a pesar de malos acuerdos en últimos días.



Di Maria ha aceptado desde el primer momento la opción de fichar por el Barza, donde se encontrará con su amigo Lionel Messi, con el que forma la dupla más técnica de la selección argentina. Si llega el argentino, sería un duro golpe para los madridistas, que vieron al albiceleste ser uno de los mejores jugadores de su plantilla en las últimas temporadas



