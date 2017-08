En el Real Madrid fue el jugador más completo al mando de Carlo Ancelotti y en el PSG le ha dado un salto de calidad al equipo pese a que no lograron el título en la temporada pasada. Ángel Di María suma varias cualidades que podría gustarle a cualquier equipo, especialmente al Barcelona que ha perdido al jugador más desequilibrante del planeta. Di María suma vértigo, una gran velocidad, puede jugar en más de una posición, su actitud en el equipo es intachable y goza de una buena relación al lado de Leo Messi. Todo suma el argentino.



De acuerdo a medios españoles, Di María podría llegar al Camp Nou por un poco más de 50 millones de euros. El PSG ha dicho que no negocia por su jugador, pero recordemos que en el pasado, el Barza hizo lo mismo con Neymar. Entre dos clubes, cualquier cosa puede pasar y ninguna declaración puede ser del todo creíble. Di María parece ser del interés azulgrana y su llegaba solo dependerá si es que el Barza no se refuerza con otros cracks.



El París Saint Germain (PSG) ha respondido al Barcelona, que le manifestó interés por fichar a Angel Di María, que no lo traspasará y que el jugador argentino se quedará en la capital francesa, asegura hoy "Le Parisien".



Según el diario francés, fue el propio presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, el que llamó por teléfono al máximo responsable del PSG, Nasser Al Khelaïfi, para hablar de Di María.



Pero la respuesta de Al Khelaïfi fue "seca": "imposible" que el futbolista vaya al club catalán porque va a quedarse en París, un mensaje dirigido tanto al Barcelona como al argentino.



Estas revelaciones se producen en el contexto de tensión entre los dos equipos a cuenta del exbarcelonista Neymar, fichado a comienzos de mes por el PSG por un traspaso récord de 222 millones de euros.



El Barça, que reclama a Neymar 8,5 millones de euros por romper su contrato, ha implicado indirectamente en este contencioso al PSG, al considerar que tiene que asumir subsidiariamente la devolución de esa cantidad.



El equipo de la capital francesa replicó ayer asegurando que, como el mismo Neymar, "ha respetado estrictamente el conjunto de las leyes aplicables" al fichaje, y señalando que lamenta la actitud del Barcelona.



Lorenzo Insigne le marcó al Real Madrid por la Champions. (Getty Images / FOX Sports)