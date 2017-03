Antoine Griezmann le ha marcado al Real Madrid y Barcelona ya sea por Liga o Copa del Rey. Sin embargo, sus tantos no han servido para que Atlético de Madrid gane la Liga Santander en los últimos años (no lo hace desde la temporada 2013/14). Este lunes, el delantero francés dio una entrevista al diario L'Equipe y allí comentó la chance de ponerse la camiseta de estos equipos.

"Jugar en los equipos más grandes es un sueño y 'Barza' y el Madrid forman parte de estos. Aunque, no me veo en ninguno de esos dos ni en otra parte ahora mismo. En un futuro, ¿por qué no?", dijo el galo.

También, Griezmann expresó su deseo de que Karim Benzema vuelva a ser convocado a la Selección de Francia, pero mantuvo su apoyo a las decisiones del seleccionador.

Confío en Didier Deschamps, que sabe gestionar muy bien su grupo. Ha descartado a otros también y yo estoy a fondo detrás de él. Le corresponde a él demostrarnos que no se equivoca", dijo añadió el atacante colchonero.



