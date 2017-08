Barcelona rindió homenaje este domingo a los 14 fallecidos en los atentados del jueves y viernes, mientras la policía seguía buscando a un fugitivo de la célula yihadista, que llegó a planear "varios" ataques en la capital catalana.



"Si supiese que está en España y supiese el sitio, iríamos a por él". Pero "no sabemos dónde está", declaró a la prensa internacional el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, refiriéndose al fugado.



Según la prensa española, se trata del marroquí Younes Abouyaaqoub, de 22 años, quien habría conducido la furgoneta blanca que mató a 13 personas e hirió a unas 120 en las Ramblas de Barcelona. El comandante de los Mossos d'Esquadra no quiso sin embargo confirmarlo.



Según expuso Trapero, los planes iniciales de la célula, compuesta por 12 personas -incluyendo un imán-, se vieron frustrados cuando el miércoles se produjo una explosión accidental en una casa de Alcanar, a 200 km al sur de Barcelona.



"En ese momento se estaban preparando los explosivos para con inminencia hacer uno o varios atentados en la ciudad de Barcelona", indicó Trapero.



En la casa había almacenadas más de cien bombonas de butano, precisó el funcionario. En ella, la policía catalana ha encontrado ya "ingredientes" de TATP, un explosivo empleado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que reivindicó ambos atentados.



Martine Groby, una jubilada francesa de 61 años vecina de esa casa, contó a la AFP que desde abril observó un ir y venir continuo de cuatro hombres francoparlantes y muy "discretos", que "se las arreglaban siempre para que yo no viera lo que estaban descargando".