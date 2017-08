Diego Costa quiere irse del Chelsea y el Atlético de Madrid es el cuadro más interesado en sus servicios. Pese a que recién podrán tenerlo a partir de enero, los colchoneros desean un delantero que pueda colmar sus expectativas en el transcurso de la temporada. No obstante, los ‘Blues’ no sueltan su pase y pretenden negociar con el ‘Atleti’ solo sí el delantero brasileño-español le pide disculpas a la institución como el técnico Antonio Conte.



Los medios ingleses señalan, especialmente ‘Sky Sports’, que el Chelsea exige al jugador no sólo que regrese a la disciplina del club para entrenarse con el filial del equipo inglés, sino que también haga una disculpa pública por su actitud de las últimas semanas. Los responsables de los ‘Blues’ especialmente el entrenador Antonio Conte, entienden como una falta de respeto episodios como el de la fiesta en la que el jugador se puso la camiseta del Atlético y el mensaje a través de las redes sociales que le lanzó a Cesc en el que le exponía “dale un abrazo a Conte”.



“Me dijeron luego que tenía que volver y entrenar con el filial y les dije que eso era una falta de respeto porque en el curso pasado hice una temporada muy buena. Ganamos la Premier y no hice nada grave como para ser tratado de esta manera (...) No siento que haya sido irrespetuoso. Si hubiera hecho algo tan grave en el Chelsea sí, tendría que bajar la cabeza, pedir disculpas y volver”, reconocía hace poco en una entrevista en ESPN .



Por su parte, según ‘Sky Sports’, el agente Jorge Mendes está trabajando a marchas forzadas para tratar de que la situación se reconduzca, para que el Chelsea baje sus pretensiones económicas, que según los medios ingleses son de 65 millones de euros.



