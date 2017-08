Diego Simeone gusta de jugadores argentinos para sus equipos y mientras no defina que se irá del Atlético de Madrid, probablemente siga moviendo ficha para tener más jugadores de esa nacionalidad. Ante el interés del PSG por el portero Jan Oblak, de quien el Atleti ha dicho que no está en venta en la actualidad, el jeque Al-Khelaifi habría encontrado una solución para las negociaciones como el posible ‘Fair Play Financiero’: vender a Pastore a cambio.



Tras fichar a Neymar, el que le hará los goles para el equipo, Al Khelaifi quiere ahora uno que los pare, y quiere a Oblak, Zamora de LaLiga las dos últimas temporadas, uno de los tres mejores del mundo. Sin embargo, por mucho que el PSG ofrezca a Pastore, quien no podría jugar hasta el 1 de enero de 2018, por la sanción FIFA, el PSG se encontrará con la negativa del Atlético a dejar salir a su portero. Es piedra angular, uno de los imprescindibles del equipo. No le dejarán salir, menos sin poder fichar.



De hecho, la ambición del Atlético de Madrid es blindar aún más a su portero, como hizo con Griezmann a principio de verano, subiéndole la cláusula a 200 millones. El Atlético de Madrid ultimará su pretemporada con dos partidos en 14 horas, el primero en Getafe el viernes a las 20.30 (18.30 GMT) y el segundo en Leganés el sábado a las 10.30 (8.30 GMT); una doble prueba con una de ellas como ensayo general del once que maneja Diego Simeone para la vuelta a la competición.



Sábado 19 de agosto. Girona. Estadio de Montilivi. Ya no hay otro asunto en la preparación del equipo, enfocado ya en esa cita, la primera oficial del curso, mientras se mantiene invicto en sus cuatro encuentros disputados hasta ahora este verano, suma cinco semanas de carga física y apura sus últimos dos choques amistosos.



Ya con el centrocampista Saúl Ñíguez preparado para entrar en juego, después de incorporarse el último a la pretemporada por su participación en el Campeonato de Europa sub'21, Simeone dispone de todos los futbolistas con los que comenzará la Liga. Para enero ya tiene a Víctor Machín, 'Vitolo', y espera contar con Diego Costa.



