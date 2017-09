Algunos hinchas del Atlético de Madrid no han estado de acuerdo con el cambio de casa. Y es que ahora el club no tiene como estadio al Vicente Calderón, sino al recién estrenado Wanda Metropolitano. Así se lo hicieron saber al presidente Enrique Cerezo.

Y es que el mandamás colchonero, cuando llegó al nuevo recinto, fue insultado por algunos fanáticos. No le pasan nada debido a sus últimas gestiones. No obstante, el 'presi' no se quedó de brazos cruzados.

"Ustedes, de qué van. Si tienen cojones...", fue lo que respondió el presidente del Atlético de Madrid, que tenía su cuerpo de seguridad al lado. Incluso, llegó a apuntarles con uno de sus dedos.

Pero todo no quedó allí, los hinchas del 'Aleti' le respondieron con todo. "Así demuestras el aprecio a la afición. Ficha a Diego Costa, ya. Qué viva el Calderón. Devuélvenos el escudo y el estadio", le increparon.