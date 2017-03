Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña juegan este jueves en Riazor por la fecha 25 de la Liga Santander. Los de Simeone, prácticamente fuera de la pelea por el título, buscarán asegurar el puesto que clasifica directamente a la Champions League.



► Denle la bienvenida: nombre y precio del nuevo fichaje del Barcelona a 14 fechas del final

Los 'Colchoneros', derrotado por el Barcelona en una victoria práctica de los de Luis Enrique Martínez pese al buen trabajo del conjunto que dirige Simeone, parece reencontrarse en el juego pero no así en los resultados contra sus rivales en la zona alta de la tabla

Horarios en el mundo País Hora Perú 14:45 Colombia 14:45 Ecuador 14:45 Chile 16:45 Argentina 16:45 Venezuela 13:45 España 20:45

La derrota del pasado domingo en el Vicente Calderón deja al Atlético de Madrid con 45 puntos, a siete de los 52 del Sevilla que marca la tercera plaza y el acceso directo a la fase de grupos Liga de Campeones, y a diez del líder, un Real Madrid que tiene un partido menos.



Diego Simeone mantendrá la alineación habitual que lleva repitiendo las últimas jornadas, con tres cambios respecto al partido contra el Barcelona, uno de ellos obligado por sanción y dos por decisión técnica.



Riazor es un buen escenario para Simeone, que no ha perdido nunca en este estadio, y para el Atlético, que no pierde en La Coruña en LaLiga Santander desde 2009.



Por su parte, el nuevo inquilino del banquillo coruñés, Pepe Mel, tampoco ha tenido suerte contra los rojiblancos, ya que solo les ha ganado dos veces en diez encuentros entre la Copa del Rey y LaLiga.



Deportivo La Coruña no ha pisado las posiciones de descenso en toda la temporada, pero no gana desde que empezó 2017, ha enlazado cuatro derrotas y la más reciente, la goleada del pasado sábado ante el Leganés (4-0) se llevó por delante al entrenador con el que comenzó el curso, Gaizka Garitano.



El Deportivo ha buscado un revulsivo con la incorporación de Pepe Mel, que llevaba un año sin entrenar y que tendrá por delante el reto de salvar a un equipo que en poco más de dos semanas disputará cinco encuentros.



Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña: alineaciones posibles

Atlético de Madrid. Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe Luis; Thomas, Koke, Gabi, Carrasco; Griezmann y Torres.



Deportivo La Coruña. Lux; Juanfran, Arribas, Sidnei, Navarro; Borges, Mosquera; Kakuta, Çolak, Fayçal; y Andone.



► De locos: Ivan Perisic fue amonestado tontamente por no conocer esta regla.

Ivan Perisic se ganó la tarjeta amarilla en partido ante Roma. (YouTube)

LEE TAMBIÉN...