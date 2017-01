Atlético de Madrid vs. Eibar se verán las caras este jueves en el marco de la ida de cuartos de final de la Copa del Rey. El partido se jugará en el estadio Vicente Calderón desde la 1:15 p.m. (hora peruana) con transmisión de DirecTV.

La propuesta, con la que Simeone probó en el entrenamiento del martes, es por nombres, posiciones, sistema y vocación indudablemente de ataque. No es nueva, parece puntual y es lejana, concretamente de la cuarta jornada de Liga.

Atlético de Madrid vs. Eibar: horarios del partido

País Hora México 12:15 p.m. Perú 1:15 p.m. Colombia 1:15 p.m. Ecuador 1:15 p.m. Bolivia 2:15 p.m. Chile 3:15 p.m. Argentina 3:15 p.m. España 7:15 p.m.

De entonces a ahora, Atlético de Madrid ha atravesado muchos altibajos y unas cuantas modificaciones de idea y planteamientos, pero ahora ha estabilizado sus resultados; esa regularidad que perseguía desde hace dos meses y medio, reflejada sobre todo en la Liga con tres triunfos consecutivos que no conseguía desde el mes de octubre.



El ‘Colchonero’, ganador de cinco de sus últimos seis encuentros oficiales, con la única excepción de la derrota por 2-3 en la vuelta de octavos de final de la Copa del Rey contra Las Palmas, aún tiene mucho más resultados que juego. Eso sí, ha recuperado su efectividad en ataque.



Para el Eibar, por su parte, es una oportunidad. Está en cuartos de final de la Copa del Rey por primera vez y tiene ante sí la opción de avanzar a las semifinales, un reto más en el crecimiento imparable del equipo azulgrana durante las últimas temporadas.



El equipo eibarrés, que ha superado con claridad al Sporting de Gijón y al Osasuna en las dos rondas anteriores, está invicto en la Copa y, aunque su entrenador, José Luis Mendilibar, ha repetido muchas veces que su conjunto no va a ganar el torneo y que lo más importante es la Liga -recibe al Barcelona el domingo en Ipurúa-, no van a dar facilidades.



La plantilla deberá superar varios obstáculos. El primero es que el Eibar no ha vencido en el Vicente Calderón, aunque sí que ha empatado en Segunda División. Otra dificultad añadida es la que muestra la estadística más reciente, ya que en los cinco últimos partidos en los que se han enfrentado azulgranas y rojiblancos, todos ellos en Primera División, ha ganado el Atlético.



Atlético de Madrid vs. Eibar: aprobables alineaciones

Atlético de Madrid: Moyá; Juanfran, Giménez, Savic, Filipe; Gaitán, Saúl, Koke, Carrasco; Griezmann y Gameiro o Correa.



Eibar: Yoel; Capa, Gálvez, Lejeune, Antonio Luna; Christian Rivera, Fran Rico; Rubén Peña o Pedro León, Adrián, Bebé; y Nano o Rubén Peña.

