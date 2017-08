Atlético de Madrid vs. Girona: chocan este sábado en el Estadio Municipal de Montilivi por la primera fecha de la Liga Santander. Los dirigidos por Diego Simeone no han visto ninguna cara nueva esta temporada por la sanción que recae sobre ellos en el presente mercado de pases.

El estreno de la Liga 2017-18 será este sábado el debut en la máxima categoría del Girona y su estadio Montilivi, la primera parada para el Atlético de Madrid de Diego Simeone, entre los favoritos a la Liga, sin fichajes hasta enero, pero con un equipo hecho que ambiciona asaltar de nuevo la cima.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 01:15 p.m. DIRECTV Sports Ecuador 01:15 p.m. DIRECTV Sports Colombia 01:15 p.m. DIRECTV Sports México 01:15 p.m. DIRECTV Sports Argentina 03:15 p.m. DIRECTV Sports Chile 02:15 p.m. DIRECTV Sports Uruguay 03:15 p.m. DIRECTV Sports

El 'Aleti' reinicia su ambición con la misma base que el pasado curso, en la que permanecen todos sus jugadores de referencia, a la que sólo han llegado los argentinos Axel Werner y Luciano Vietto, este último con su futuro en el aire, y de la que han salido los portugueses André Moreira y Tiago Mendes, ahora asistente del cuerpo técnico, y el italiano Alessio Cerci.

En esas circunstancias, el Atlético es el mismo de hace un año, con Augusto Fernández repuesto de la lesión de rodilla que le apartó de la competición desde el pasado septiembre; asume los mismos desafíos de competir por todo y de salida presenta toda la base del once tipo de la anterior campaña, alterado para este sábado por la sanción de Diego Godín y las lesiones de Filipe Luis y Kevin Gameiro. Son las tres bajas de Diego Simeone para Girona.

Girona, por su parte, no está en primera desde el curso 2013-14, la única de las últimas trece temporadas que el título no fue para el Barcelona o el Real Madrid, pero siempre es el desafío desde el que parte cada proyecto del equipo desde la llegada del técnico; un lustro en el que no se ha movido del podio, con cuatro terceras plazas y el citado campeonato.

Atlético de Madrid vs. Girona: alineaciones probables

Girona: Gorka Iraizoz; Pablo Maffeo, Pedro Alcalá, Bernardo Espinosa, Marc Muniesa, Aday Benítez; Pere Pons, Àlex Granell o Douglas Luiz, Borja García, Portu; y Christian Stuani.



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Savic, Lucas; Carrasco, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann y Fernando Torres.