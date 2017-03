El Atlético de Madrid visitará, este sábado, al Granada por la fecha 27 de la Liga Santander. El partido, a disputarse en el Estadio Nuevo Los Cármenes, irá desde las 14:45 horas (hora peruana) y será transmitido por ESPN.



Los de Simeone insistirán en buscar su objetivos, que es la clasificación a la UEFA Champions League; mientras que los de Alcaraz harán lo propio, pero con una meta distinta, que es la salvación.



Granada vs. Atlético de Madrid: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 2:45 p.m. MÉXICO 1:45 p.m. ECUADOR 2:45 p.m. COLOMBIA 2:45 p.m. VENEZUELA 3:15 p.m. BOLIVIA 3:45 p.m. PARAGUAY 4:45 p.m. URUGUAY 4:45 p.m. CHILE 4:45 p.m. ARGENTINA 4:45 p.m. BRASIL 5:45 p.m.

En ese vaivén que ha sufrido el Atlético en esta Liga también se incluyen sus opciones de ser tercero. Antes de la última jornada, parecía casi imposible; después, con su rotundo triunfo ante el Valencia (3-0) y el empate del lunes del Sevilla con el Alavés (1-1), la tercera plaza sigue siendo difícil, pero no tanto, además con un duelo directo en casa en la próxima cita del campeonato.



Lo será siempre que el equipo madrileño consiga el triunfo este sábado. Es el único argumento válido para creer en el podio de la clasificación en el estadio Los Cármenes, donde el Atlético llega de nuevo exigido por un nulo margen de error, por su déficit y por la presión de la Real Sociedad, a un punto, y del Villarreal, a cuatro.



Y con el once ya definido. En él, según las pruebas, reaparecerá Nico Gaitán. En una temporada de altibajos, en la que nunca se ha hecho con un puesto en la alineación tipo -su mayor continuidad de titular han sido tres encuentros seguidos entre el 10 y el 19 de febrero-, es una de las novedades principales para Granada.



Enfrente, el Granada llega al encuentro tras el mazazo sufrido el pasado sábado en Leganés (1-0), donde sumó su sexta derrota seguida a domicilio ante un rival directo por la permanencia y ofreció una pésima imagen.



Este traspié y los cuatro puntos sumados por el Deportivo de la Coruña entre la pasada jornada y el choque que estaba aplazado y jugó el pasado miércoles frente al Betis le han dejado a cinco puntos de la salvación, por lo que no se puede permitir volver a pinchar este sábado.



El Granada buscará ante el Atlético prolongar su buen momento como local, ya que ha vencido en los tres últimos encuentros jugados ante su público a Las Palmas (2-1), Betis (4-1) y Alavés (1-0).



Granada vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones



Granada: Ochoa; Foulquier, Hongla, Saunier, Gastón Silva, Héctor; Uche, Wakaso, Isaac Cuenca. Andreas Pereira; y Adrián Ramos.



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Koke, Thomas, Saúl, Gaitán; Griezmann y Carrasco.



