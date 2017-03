El Atlético de Madrid recibirá, este domingo, al Valencia por la fecha 26 de la Liga Santander. El partido, a disputarse en el estadio Vicente Calderón, irá desde las 10:15 horas (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports.



El conjunto madrileño inició la jornada en el cuarto puesto, la última plaza de Liga de Campeones, y con un punto de ventaja sobre la Real Sociedad. Ahora está quinto y dos puntos por detrás del equipo donostiarra, ganador el viernes frente al Betis; una carga más para el Atlético, necesitado sí o sí del triunfo este domingo.



Atlético de Madrid vs. Valencia: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 10:15 p.m. MÉXICO 9:15 p.m. ECUADOR 10:15 p.m. COLOMBIA 10:15 p.m. VENEZUELA 10:45 p.m. BOLIVIA 11:15 p.m. PARAGUAY 12:15 m. URUGUAY 12:15 m. CHILE 12:15 m. ARGENTINA 12:15 m. BRASIL 1:15 p.m.

En cinco días, han cambiado sus objetivos en la Liga. El pasado domingo, con su derrota frente al Barcelona en el Vicente Calderón (1-2), se quedó definitivamente desenganchado de la lucha por la Liga, ya a once puntos del liderato azulgrana y con dos conjuntos más por delante -el Real Madrid, a diez; y el Sevilla, a nueve-.



Y el jueves, en Riazor, su empate ante el Deportivo de La Coruña (1-1) complicó aún más el objetivo prioritario que se marca año tras año el club rojiblanco: las tres primeras plazas de la tabla, las que dan acceso directo a la fase de grupos de la Liga de Campeones y a las que mira a su mayor distancia, nueve puntos, de las últimas 183 jornadas del torneo, desde el capítulo 32 del curso 2011-12.



Esos dos resultados encadenados, justo después de una racha de ocho partidos sin perder y tres victorias consecutivas en la Liga, limitan, salvo sorpresa, la meta del equipo madrileño en el campeonato a una posición: la cuarta. Ahí está desde hace nueve jornadas y ahí ha sido adelantado por ahora por la Real Sociedad. Si gana recuperará esa plaza, si pierde o empata caerá al quinto lugar.



Enfrente, el Valencia se muestra ambicioso en su desplazamiento a Madrid, ya que en los últimos cuatro partidos ha conseguido tres victorias y solo una derrota que le permite afrontar el encuentro con optimismo.



Salvador González, 'Voro', entrenador del Valencia, recupera a Martín Montoya y Santi Mina para este importante encuentro ante uno de los equipos más potentes de la competición.



Los dos jugadores se habían quedado fuera de las últimas convocatorias por lesión y permitirá al técnico valencianista contar con más variantes tanto en el lateral derecho como en la parcela ofensiva.



Asimismo, el internacional chileno Fabián Orellana, quien no jugó el último partido al tener que cumplir un partido de sanción, será la principal novedad en el once valencianista en el Calderón, ya que su perfil creativo lo convierte en uno de los ejes sobre el que gira el Valencia de Voro.



Atlético de Madrid vs. Valencia: posibles alineaciones



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran o Vrsaljko, Savic, Giménez o Lucas, Filipe; Saúl, Gabi, Koke, Gaitán o Carrasco; Griezmann, Gameiro



Valencia: Diego Alves; Cancelo, Garay, Mangala, Gayà, Enzo Pérez, Dani Parejo, Carlos Soler, Munir, Orellana, Zaza



