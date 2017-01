Pierre-Emerick Aubameyang es uno de los mejores delanteros del mundo. El gabonés no solo ha demostrado ser un gran definidor, sino que le suma a esa cualidad una rapidez envidiable.

Es por eso que muchos rumores han surgido sobre el futuro del delantero del Borussia Dortmund. El atacante señaló en una entrevista al nuevo diario 'Fussball Bild', aspectos de su vida personal, así como posibles traspasos al Real Madrid y Bayern Munich.

Sobre el Real Madrid

"Si un día el Madrid quiere llamarme, me llamará. ¿Y si no? Ningún problema. El Real Madrid no lo es todo en el mundo", señaló Pierre Aubameyang.

Sobre su futuro en el equipo alemán, el gabonés aseguró que no tiene nada claro. "Nadie puede predecir el futuro. Ahora estoy en Dortmund y me encanta. Pero no puedo decir que me quedaré dos años, cinco o diez. Puede que venga un club en junio, llegue a un acuerdo con el Dortmund y me vaya"

Pierre Aubameyang Pierre Aubameyang enfrentando al Real Madrid.

Jamás con el Bayern Munich

"No me iré al Bayern, eso es seguro. Sería duro para los aficionados del Dortmund. Si me hicieran una oferta, les diría que no", finalizó Pierre Aubameyang.

El delantero es el maximo goleador de la Bundesliga con 16 anotaciones.

