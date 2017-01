Barcelona pudo haber logrado una victoria este domingo ante Real Betis sino no fuera por el árbitro Hernández Hernández. Este no validó un legítimo gol de Jordi Alba a poco del final en el Benito Villamarín.

Sin embargo, su error no solo se vio reflejado en lo hecho en el campo, sino también en el acta. Resulta que, según lo marcado por el juez, el cuadro local salió a la cancha con diez jugadores, cuando reglamentariamente son once.

Pero las acciones del árbitro del Barcelona - Betis fueron más allá. No incluyó a los nuevos jugadores Rubén Pardo Tosca. Asimismo, puso a Fran Mérida, quien actualmente se desempeña en Osasuna.

Este es el acta del árbitro del cotejo entre Barcelona y Betis. (AS) Este es el acta del árbitro del cotejo entre Barcelona y Betis. (AS)

El diario AS atribuye ello a un supuesto error informático en la no inclusión de las contrataciones invernales de este conjunto y haber puesto en lista a un ex jugador.

De otro lado, Barcelona buscará sacarse el sinsabor del empate cuando reciba este miércoles al Atlético de Madrid por semifinales (ida) de la Copa del Rey.

