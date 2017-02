Barcelona tiene asegurado un nuevo central para el 2018: ya tiene pactado el precio

Todo tiene su final, nada dura para siempre. El presente de los futbolistas sudamericanos en el continente es cada vez más corto. El deseo de jugar en Europa cada vez está más latente y las ofertas que llegan desde el ‘Viejo Continente’ cada vez son más atractivas. Ese es el caso del defensa colombiano Yerry Mina, fichado por el Barcelona, de acuerdo a medios españoles y, especialmente, por el diario Mundo Deportivo, quien asegura que llegará en 2018.



El citado medio indica que el colombiano, con apenas 15 partidos disputados con la camiseta del Palmeiras, llegará a Cataluña a cambios de nueve millones de euros, una cifra nada despreciable tratándose de un zaguero y no un delantero, como fue el caso de Gabriel Jesus, quien se fue al Manchester City a cambio de 30 millones de euros.



Sin embargo, ¿por qué llegará recién en el enero del 2018 y no en el mercado de verano de Europa? Todo indica a que es la apuesta del Palmeiras por ganar la Copa Libertadores, la cual en su nuevo formato se extiende hasta fines del presente año.



Barcelona plantea renovar su plantilla, así como lo hizo con las incorporaciones de Samuel Umtiti y Lucas Digne en esta temporada. Pique ya tiene 30 años y su nivel no es el mismo de antes, especialmente cuando es criticado junto a todo el equipo azulgrana por la goleada propinada por el PSG en el Parque de las Príncipes en la Champions League.



Yerry Mina suma cinco partidos internacionales con la Selección de Colombia, tres por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia y dos en la Copa América.



