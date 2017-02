Minuto 7 de la semifinales de la Copa del Rey entre el Barcelona con el Atlético de Madrid y los colchoneros tuvieron la primera oportunidad en el Camp Nou. Una gran jugada iniciada desde el mediocampo pasó a la izquierda para encontrar a Yannick Carrasco. El belga con su velocidad y regate quebró al medio para definir y fallar una clarísima. Diego Simeone no pudo contenerse de la emoción y expresó toda su rabia en el banquillo.



La posesión como dicta cada partido contra el Barcelona es de dominio completo para los azulgranas. Es difícil enfrentarte al medio de conducción del equipo de Luis Enrique, tal como se ha visto en el duelo de vuelta de la Copa del Rey. Así lo ha sufrido el equipo de Simeone.



En el duelo de ida por esta semifinal, Barcelona se llevó el partido en el Vicente de Calderón con goles de Luis Suárez y Lionel Messi. El Barcelona tiene pie y medio en esta instancia y esperaría a rival entre el Alavés con el Celta de Vigo. ¿Quién ganará?



Diego Simeone, a pesar de la irregular temporada, ha asegurado que seguirá en el equipo colchonero. Este martes en la noche, no pudo ser para su equipo en esta jugada colectiva.





