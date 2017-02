El lateral Dani Alves cree que los dirigentes actuales del Barcelona "no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas". Asimismo, se muestra convencido de que Juventus tiene equipo para ganar la Champions League esta temporada.

"Los que hoy dirigen al 'Barza' no tratan bien a los jugadores", afirmó el ex azulgrana en una entrevista que publicó este lunes el diario ABC.

"A mí me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase", afirmó Alves que fichó por la 'Vecchia Signora' a mediados de 2016.

Alves llegó a costo cero a Juventus a mitad de 2016. (Getty Images) Alves llegó a costo cero a Juventus a mitad de 2016. (Getty Images)

Además, sostuvo que eligió Juventus porque "quería salir de mi zona de confort y competir a un alto nivel en club histórico y ganador".

Por último, le envió un mensaje a sus críticos quienes hablan de sus publicaciones en su cuenta de Instagram. "Amo la música y mi hobbie es el fútbol. Estoy convencido de que en otra vida fui cantante", finalizó.

