La victoria del Barcelona el domingo por 4-2 ante el Valencia ha sido fructífera para todos, aunque especialmente para André Gomes, el resistido jugador azulgrana que luego de ocho meses de haber llegado a Camp Nou por fin ha podido anotar.

De esta forma, ya quedan solo dos jugadores que no han visto puerta en el presente curso. Y no hablamos precisamente de habituales suplentes, más bien de cracks indiscutibles que siempre tienen un lugar en el once de Luis Enrique: Mascherano y Busquets.



El futbolista argentino ha jugado en todas las competencias posibles, pero la negativa tendencia en su caso continúa. No ha marcado esta temporada, ni nunca lo ha hecho desde que forma parte de las filas del FC Barcelona.

Respecto a Busquets, el volante del Barcelona, aunque ha sido protagonista en la temporada, con más de 2500 minutos jugados y apenas dos suplencias, todavía no ha marcado. Su último tanto se remonta al 30 de noviembre de 2014.



