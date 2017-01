No solo tienen en común el apellido. También pueden decir que ambos son capaces de anotar golazos. El uruguayo, Luis, nos tiene acostumbrados a ello. Denis, en cambio, anotó su primer tanto oficial con camiseta de Barcelona, este domingo.



► Beto Da Silva a Gremio: los compañeros más destacados que tendrá en Brasil



Frente al Eibar, el volante español abrió el marcador, en Ipurúa, con un tanto de muy buena factura sobre los 31 minutos del primer tiempo. Fue su estreno con el gol tras 24 encuentros en la temporada.



La aparición de Denis Suárez en el campo se dio debido a una - aparente - seria lesión de Sergio Busquets a los 10'. El ex Villarreal ocupó su posición y dijo presente con un derechazo tras un rebote de la defensa local.



Gracias a la anotación de Suárez, Barcelona se fue al descanso con el resultado a favor. De consumar su victoria, los azulgranas quedarán a dos puntos del Real Madrid, que tiene un partido pendiente ante el Valencia.



► Por ahora no, Real Madrid: el 'Ibrahimovic negro' rechazó a los merengues y ficharía por Dortmund

Mira los goles de la reciente victoria de Chelsea sobre Hull City. (AFP / YouTube)

LEE TAMBIÉN...