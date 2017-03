La eliminación ha calado hondo en todo el PSG. El presidente Nasser Al-Khelaifi lo ha calificado como un desastre y que esa derrota durará por mucho en París. No es para. Todos los parisinos se daban en cuartos de final tras la goleada en el partido de ida y – ahora – con la remontada en el Camp Nou, el programa El Chiringuito de Jugones ha revelado que Luis Enrique se encuentra en los planes del cuadro del actual técnico Unai Emery.



¿Seguirá a cargo el exentrenador del Sevilla? No es líder en Ligue 1 y su principal soporto – la Champions League – se ha esfumado tras una decisión en donde se le ha criticado hasta ahora. El español mandó al banco de suplentes de Ángel di María, figura del PSG en el duelo de ida en el Parque de los Príncipes. Todos estos motivos harían que el presidente se encuentre interesado en Luis Enrique, quien confirmó haces semanas que no seguirá en el equipo.



Ante este interés, Al-Khelaifi le habría encomendado a Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao y otros jugadores, seducir a Luis Enrique para que no tome un año sabático y se mude a París para seguir con la lucha del PSG: el título de la Champions.



¿Qué sucederá al final? Todos son rumores por el momento, aunque el puesto de Emery sí se encontraría en la cuerda floja si no gana la Ligue 1, una obligación para el PSG.



