Barcelona, ¿puede fichar a otro jugador tras la lesión de Ousmane Dembélé?

Dembélé le ha durado al Barcelona apenas tres fechas. Las alarmas se encendieron en Cataluña luego de que su fichaje estrella se retirara lesionado en el partido frente a Getafe. ¿El diagnostico? Entre tres a cuatro meses de para en lo que puede crucial para el Barza, puesto que no tiene una plantilla de tal calidad como otras temporadas. Los culés aún no afirmado nada, pero ¿podrían fichar ante esta gravedad? La respuesta es bien clara.



De acuerdo a las reglas, Barcelona solo podría a fichar a otro si es que Dembélé terminaba lesionado entre cinco meses y medio a más. Y como ese no es el caso, los azulgranas solo podrían adquirir a un jugador que no encontró en este mercado de pases.



En este caso, el nuevo futbolista podría ser inscrito en la Liga y la Copa, pero no podría disputar Champions hasta la apertura del mercado invernal. Al conjunto azulgrana le queda una ficha libre en la plantilla (están todos los dorsales asignados excepto el 24) y eso permitiría inscribir en la Liga a un jugador que esté sin equipo sin tener que dar la baja a ningún futbolista.



En el caso de la Liga, Valverde también puede recurrir al filial y a cualquiera de sus delanteros, mientras que en la Champions sólo podría convocar a aquellos que fueron inscritos en la lista B. Fueron 9 jugadores: Carles Aleñá, Carles Pérez, Ferran Sarsanedas, Abel Ruiz, Oriol Busquets, Sergi Palencia, Daniel Morer, Rodri Tarín y Marc Cucurella.



Neymar y Ronaldinho se juntaron en la selección de Brasil. (G Element)